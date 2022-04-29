Роспатент одобрил заявку RT на владение товарным знаком «иноагент»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) удовлетворила заявку АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом Russia Today, на регистрацию товарного знака «иноагент». Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Патентный поверенный Алексей Башук рассказал «Медузе»*, что регистрация «иноагента» произойдет после оплаты госпошлины, то есть через один-два месяца. Издание подавало свою заявку на регистрацию этого товарного знака, чтобы «иноагентом» могли пользоваться все без исключений, и оспаривало заявку RT, чтобы не допустить передачи эксклюзивных прав телеканалу.

«Медуза» также просила Роспатент отменить регистрацию товарного знака «иностранный агент», принадлежащего RT с 2020 года, по тем же самым причинам. Однако просьбы отклонили.

В октябре 2021 года RT потребовал прекратить продажу футболок с такой надписью от компании Feelosophy Store. Тем временем в магазинах и онлайне телеканал продает мерч с надписями «Иностранный агент» и «Foreign agent».

* «Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, сайт издания в России заблокирован.