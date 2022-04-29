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В Москве покажут премьеру документальной оперы «Аскет». Ее главный герой — академик Сахаров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

31 мая музыкальный фестиваль Sound Up, театр «Практика» и «Мастерская Брусникина» представят документальную оперу «Аскет». Запланированы всего два показа 31 мая в Музее Москвы, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Музыка прозвучит в исполнении композитора Николая Попова в постановке режиссера Юрия Квятковского и драматурга Михаила Дягтерева. «Аскет» не собирается пересказывать биографию Андрея Сахарова, вместо этого она помогает осмыслить «трагический архетип» человека науки, одержимого загадками бытия.

Драматические роли исполнят актеры экспериментального театра «Практика» — Илья Барабанов, Ирина Петрова, Светлана Макаренко, Виктория Киприянова.

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«Представьте, что человеческий разум, разнообразие логических размышлений, чувства и ассоциации превратились в мультимедийную партитуру. О чём может мечтать, и в какие уголки вселенной в своём воображении может попадать академик Сахаров, — вот вопросы, которые нас будоражат», — сказал Квятковский.

Послушать оперу можно 31 мая в 19.00 и 21.30, а купить билеты — здесь.

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