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Главу Красносельского муниципального округа объявили в международный розыск

Виктория Шанина
Сегодня в 18:37

Пресненский суд Москвы заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о фейках про ВС России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Представители суда отметили, что Котеночкина объявлена в международный розыск. Сейчас она находится не в России.

«Постановлением суда в отношении Котеночкиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Елене Котеночкиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК (распространение фейков о действиях российской армии по предварительному сговору и с использование служебного положения).

27 апреля, стало известно, что следственный комитет возбудил против Котеночкиной и мундепа Алексея Горинова уголовное дело по статье 207.3 УК. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В здании Совета депутатов Красносельского округа, а также дома у Алексея Горинова, прошли обыски. По предположению мундепа Ильи Яшина, это связано с антивоенными высказываниями муниципальных депутатов на последних заседаниях.

Также Яшин заявил, что дело «возбуждено по доносу двух депутатов Госдумы» — Олега Леонова от фракции «Новые люди» и Александра Хинштейна от «Единой России».

На следующий день, 28 апреля, Горинова арестовали на два месяца.

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