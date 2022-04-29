перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В питерском музее «Яндекса» появились новые ретрокомпьютеры и самая первая модель робота-курьера 18:05
Чиновница пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party» 18:04
Соцсети группы «Макодзеба»
«Макодзеба» выпустили мини-альбом «До клеточки, до сантиметра» 18:02
Группа «Курара» выпустила новый сингл «А я» 17:29
Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек 17:19
Келли Ли Оуэнс вернулась с пластинкой «Lp.8» 17:06
Российская биатлонистка пожаловалась на призовые за медали Олимпиады. В других регионах они больше 16:59
Steve Doig / Unsplash
Норвегия закрыла границу для грузовиков из России и порты — для судов 16:57
Вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева «Нулевые» 16:24
«Аигел» выпустила сингл «Мир спасет красота» 16:22
Ирина Шейк, Пит Дэвидсон и Оливия Родриго: названы участники Met Gala 2022 16:10
На «Звуке» появился путеводитель по народным промыслам 15:59
Пресс-материалы
Kedr Livanskiy, Everthe8 и «Дайте танк (!)»: «Дикая мята» пополнила лайнап на второй уик-энд 15:08
Группа «Альянс» выпустила трибьют с каверами своих песен. Их исполнили Монеточка, «Би-2» и другие 15:05
Фонд ОСИ объявляет Open Call для участия в антикризисной программе «Сейчас» 15:04
В Москве покажут премьеру документальной оперы «Аскет». Ее главный герой — академик Сахаров 14:59
«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая 14:39
Мот выпустил первый трек после ухода из Black Star 14:31
Роспатент одобрил заявку RT на владение товарным знаком «иноагент» 13:47
Meta* обжаловала запрет деятельности компании из‑за экстремизма 13:39

Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:19

Министерство юстиции впервые исключило из реестра СМИ-иноагентов двух человек. Это политолог Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина, сообщается на сайте ведомства.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении министерства.

Любарева и Кузьмину внесли в список иноагентов 29 сентября прошлого года. Он является одним из основателей фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов», а она — координатором «Голоса».

* Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и общественное движение по защите прав избирателей в России «Голос» признаны Минюстом средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Аркадий Любарев
Людмила Кузьмина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить