Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Министерство юстиции впервые исключило из реестра СМИ-иноагентов двух человек. Это политолог Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина, сообщается на сайте ведомства.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении министерства.

Любарева и Кузьмину внесли в список иноагентов 29 сентября прошлого года. Он является одним из основателей фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов», а она — координатором «Голоса».

* Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и общественное движение по защите прав избирателей в России «Голос» признаны Минюстом средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента.