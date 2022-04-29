Ана де Армас сыграет главную роль в спин-оффе «Джона Уика»

Студия Lionsgate на фестивале CinemaCon официально подтвердила запуск спин-оффа «Джона Уика» под названием «Балерина». Об этом сообщает Comicbook.

Главную роль в грядущем боевике исполнит Ана де Армас. Режиссером проекта выступит Лен Уайзман, снявший «Другой мир». Сценарий напишет сценарист «Джона Уика-3» и «Армии мертвецов» Шей Хаттен.

Режиссер оригинальных фильмов Чад Стахелски будет продюсировать спин-офф вместе с Бэзилом Иваником и Эрикой Ли.

Грядущая картина расскажет о девушке-киллере по имени Балерина. Будучи профессиональным наемником, она мечтает отомстить убийцам своих родителей. Впервые Балерина появилась в качестве эпизодического персонажа в «Джоне Уике-3», где ее сыграла Юнити Фелан.

О том, что де Армас может сыграть в «Балерине», СМИ сообщали еще осенью 2021 года.