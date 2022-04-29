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В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода»* Вера Гирич. В ее дом попала ракета

Семён Гудошников
Сегодня в 12:21

В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода»* Вера Гирич. Об этом в фейсбуке** сообщил ее коллега Александр Демченко.

По его словам, в дом Гирич вечером прилетела ракета. Тело журналистки нашли утром. «Я просто не знаю, как сказать, какого замечательного человека больше нет», — написал Демченко. В своему посту он приложил фотографию автомобиля Гирич.

© Из соцсетей Александра Демченко

23 марта в Киеве во время выполнения редакционного задания под обстрелами погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина. В середине апреля Национальный союз журналистов Украины сообщил, что с начала военных действий на Украине погибли минимум 20 журналистов.

*«Радио Свобода» и The Insider включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, его деятельность в стране запрещена.

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