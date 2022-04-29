Netflix выпустил тизер корейской версии «Бумажного дома»

Netflix опубликовал новый тизер корейской адаптации сериала «Бумажный дом». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 24 июня.

В ролике показали банду из семи человек в красный комбинезонах и корейских масках. «Грабителя, который крадет мелкие деньги, убивают после погони, либо сажают в тюрьму. Но грабитель, совершивший масштабную кражу, может изменить мир и даже стать героем», — говорит голос за кадром.