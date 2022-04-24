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Пасхальное поздравление Путина, гепатит неизвестного происхождения и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:51

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и отметил «созидательную работу» РПЦ. В сети заметили, что поздравление этого года, как и фотографии из храма Христа Спасителя с Путиным и Собяниным, очень сильно напоминают прошлогодние.

Александр Лукашенко же во время посещения храма в поселке Копысь призвал соседние страны «жить дружно» и «беречь мир». При этом он заявил, что жители Литвы, Латвии и Польши стоят вдоль границы, чтобы попасть в Беларусь и купить там гречку и соль.

Работа посольства России в США заблокирована американскими властями, рассказал посол Анатолий Антонов. По его словам, в адрес российских дипломатов поступают угрозы, а в одно время блокировался даже выезд из посольства.

МИД Литвы предложил Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла. Тем временем в Виленско-Литовской епархии православной церкви рассматривают отделение от Московского патриархата.

Роскомнадзор заблокировал самый популярный шахматный ресурс chess.com. Причиной послужили материалы о российской «военной операции» на Украине.

ВОЗ сообщила о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 12 странах. Известно как минимум об одной смерти, пересадка печени потребовалась 17 пациентам.

В Бельгии застряли около 8000 премиальных автомобилей, предназначенных для России. Среди них последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes

Гитарист Metallica Кирк Хэмметт выпустил свой первый сольный альбом — 4-трековый «Portals». На нем метал сочетается с классической музыкой в исполнении Лос-Анджелесского филармонического оркестра.

Джон Карпентер написал саундтрек к хоррору «Воспламеняющая взглядом» — новой экранизации Стивена Кинга. Музыку из финальных титров уже можно послушать!

Лиам Нисон не против сыграть Квай-Гона в новых «Звездных войнах», если это будет фильм. Тем временем Disney переводит франшизу на стриминги, отдаляя от больших экранов, — в мае выйдет шоу «Оби-Ван Кеноби».

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