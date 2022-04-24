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Лиам Нисон не против вернуться в «Звездные войны» к роли Квай-Гона, но это должен быть фильм 14:10
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Лиам Нисон не против вернуться в «Звездные войны» к роли Квай-Гона, но это должен быть фильм

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:10

Лиам Нисон сказал, что хотел бы вернуться к роли Квай-Гона из «Звездных войн», но не в сериале, а в фильме. Тем временем Disney «переводит» франшизу на стриминги, отдаляя от больших экранов.

«Да, я немного сноб, когда дело доходит до телевидения, должен признать, мне просто нравятся большие экран, понимаешь?», — ответил Нисон на вопросы журналиста Comicbook.

«Не могу поверить, что прошло 24 года с тех пор, как мы сняли „Звездные войны: Призрачную угрозу“, я просто не могу поверить, куда ушло время. Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне», — поделился мыслями актер.

В «Скрытой угрозе» также дебютировал Оби-Ван Кеноби Юэна МакГрегора, который собирается вернуться в грядущем сериале «Оби-Ван Кеноби». Издание полагает, что после таких высказываний Нисона рассчитывать хотя бы на его камео в шоу не стоит.

Оби-Вана и Энакина Скайуокера, как и в оригинальной трилогии, сыграли Юэн МакГрегор и Хейден Кристенсен. К своим прежним ролям также вернулись Джоэл Эджертон и Бонни Пессе — в приквелах они играли Оуэна и Беру Ларс, присматривающих за Люком на Татуине.

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