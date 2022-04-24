Гитарист Metallica Кирк Хэмметт выпустил сольный мини-альбом «Portals»

Гитарист Metallica Кирк Хэмметт выпустил свой первый сольный альбом — 4-трековый «Portals». Как отмечает Louder Sound, пластинка сочетает элементы, сильнее всего повлиявшие на Хэмметта: металл, фильмы ужасов, классическую музыку и произведения Эннио Морриконе. Гитарист задумался о сольном релизе в 2017 году, когда написал саундтрек к своей выставке в городе Салем, штат Массачусетс. Композиция превратилась в семиминутный трек «Maiden And The Monster», который открывает «Portals».

В записи принимали участие дирижер Эдвин Аутуотер, барабанщик Джон Теодор и филармонический оркестр Лос-Анджелеса. В преддверии выхода пластинки музыкант представил клип на трек «High Plains Drifter».

Кирк Хэмметт присоединился к Metallica в качестве соло-гитариста в 1983 году, через два года после образования группы. В 2003 году журнал Rolling Stone поставил его на 11-ю строчку в списке лучших гитаристов всех времен.