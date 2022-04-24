Джон Карпентер написал саундтрек к новой экранизации Кинга. Музыку из титров уже можно послушать

Режиссер и кинокомпозитор Джон Карпентер написал саундтрек к хоррору «Воспламеняющая взглядом» — новой экранизации Стивена Кинга от Кейта Томаса. Над музыкой с ним работали его сын Коди Карпентер и композитор Дэниел А. Дэвис.

В цифровом виде саундтрек выйдет 13 мая — в день кинотеатральной и онлайн-премьеры «Воспламеняющей взглядом». На следующий день релиз состоится на виниле, CD и кассетах.

Всего на пластинке будет 17 треков. Заключительный — музыку из финальных титров — уже можно послушать.