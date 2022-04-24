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Джон Карпентер написал саундтрек к новой экранизации Кинга. Музыку из титров уже можно послушать

Семён Гудошников
Сегодня в 14:35

Режиссер и кинокомпозитор Джон Карпентер написал саундтрек к хоррору «Воспламеняющая взглядом» — новой экранизации Стивена Кинга от Кейта Томаса. Над музыкой с ним работали его сын Коди Карпентер и композитор Дэниел А. Дэвис.

В цифровом виде саундтрек выйдет 13 мая — в день кинотеатральной и онлайн-премьеры «Воспламеняющей взглядом». На следующий день релиз состоится на виниле, CD и кассетах.

Всего на пластинке будет 17 треков. Заключительный — музыку из финальных титров — уже можно послушать.

Главную роль в «Воспламеняющей взглядом» исполнил Зак Эфрон. Он сыграл Энди — отца девочки Чарли с уникальной и опасной особенностью — воспламенять окружающие предметы. Саму девочку играет 11-летняя Райан Киера Армстронг, известная по сериалам «Энн» и «Американская история ужасов».

Родителям Чарли (роль ее мамы Вики исполняет Синди Леммон) предстоит защитить девочку от нее самой и от спецслужб, которые хотят исследовать ее удивительные возможности.

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