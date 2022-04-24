Посол Антонов: работа посольства России в США заблокирована, дипломатам поступают угрозы

Работа посольства России в США заблокирована американскими властями. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, пишет РИА «Новости».

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал он.

Антонов добавил, что в адрес российских дипломатов поступают угрозы — как по телефону, так и оп почте, а в одно время блокировался даже выезд из посольства.

В 2021 году Вашингтон признал персонами нон грата 12 российских дипломатов, а в сентябре потребовал выслать 55 сотрудников посольства РФ. В январе 2022-го Антонов заявлял, что дипмиссию покинули 27 сотрудников, еще 28 человек должны выехать из страны до конца июня.