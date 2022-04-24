перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лиам Нисон не против вернуться в «Звездные войны» к роли Квай-Гона, но это должен быть фильм 14:10
Asiir/Wikimedia Commons
Посол Антонов: работа посольства России в США заблокирована, дипломатам поступают угрозы 13:51
Литва предложила ввести санкции против патриарха Кирилла 12:59
РКН заблокировал самый популярный шахматный ресурс chess.com. Из‑за материалов о «спецоперации» 12:58
За сутки в России выявили 8 446 случаев коронавируса 12:36
Александр Лукашенко призвал соседние страны «жить дружно» и «беречь мир» 12:29
В порту Бельгии застряли около 8 тыс. премиальных автомобилей, предназначенных для России 11:45
Народное Слово/YouTube
Путин поздравил россиян с Пасхой и отметил «созидательную работу» РПЦ 10:55
France2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судов 9:55
ВОЗ: в мире выявили 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей 8:45
«Putinn» или «ZinkoV»: в соцсетях предлагают новое название банку «Тинькофф» Вчера в 21:00
Турция закрыла небо для военных и гражданских самолетов России, летящих в Сирию Вчера в 19:23
Товары для параллельного импорта, стоимость сезона «Дома драконов» и другие новости дня
Вчера в 18:50 дайджест
РИА «Новости»: YouTube потерял 21% активных пользователей в России Вчера в 18:43
«Современник» покажет спектакль-документ о Евгении Гришковце Вчера в 17:11
Нейросеть DALL·E научили трансформировать предметы по описанию. Например, айфон в старый телефон Вчера в 16:48
Элтон Джон переиздаст альбом «Madman Across The Water» Вчера в 16:26
Variety: каждая серия «Дома дракона» стоила HBO около 20 млн долларов Вчера в 15:33
РБК: Центробанк предложил возмещать украденные со счетов деньги за 30 дней Вчера в 15:08
«Marvel Россия»/YouTube
THR: В Саудовской Аравии запретили «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» из‑за ЛГБТ-персонажа Вчера в 14:28
Отключить рекламу

Посол Антонов: работа посольства России в США заблокирована, дипломатам поступают угрозы

Семён Гудошников
Сегодня в 13:51

Работа посольства России в США заблокирована американскими властями. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, пишет РИА «Новости».

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал он.

Антонов добавил, что в адрес российских дипломатов поступают угрозы — как по телефону, так и оп почте, а в одно время блокировался даже выезд из посольства.

В 2021 году Вашингтон признал персонами нон грата 12 российских дипломатов, а в сентябре потребовал выслать 55 сотрудников посольства РФ. В январе 2022-го Антонов заявлял, что дипмиссию покинули 27 сотрудников, еще 28 человек должны выехать из страны до конца июня.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить