В порту Бельгии застряли около 8 тыс. премиальных автомобилей, предназначенных для России

В порту бельгийского города Зебрюгге застряли около 8 тыс. премиальных автомобилей. Они предназначены для России, но из‑за санкций их отправка остановилась, сообщает The Wall Street Journal.

Последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes прибыли из Азии в первую неделю апреля. Их должны были переправить в Россию, но они попали под санкции на роскошь, по которым запрещается экспортировать автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро.

Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс заявил, что в Зебрюгге застряли не только автомобили, которые «не будут перевозить в течение длительного времени». Вероятно, их продадут на другие рынки. Он не знает покупателя иномарок в России или кто ими владел на момент перевозки.

Представителя порта сообщили, что заблокировали больше тысячи контейнеров, предназначенных для отправки в Россию. Через Зебрюгге проходит более двух млн машин в год.