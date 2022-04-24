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Александр Лукашенко призвал соседние страны «жить дружно» и «беречь мир»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:29

Александр Лукашенко во время посещения храма Преображения Господня в поселке Копысь Оршанского района призвал соседние страны «жить дружно». Его слова приводит пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что в день Пасхи у Бога просят главное. А главное, по его словам, — это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам.

«Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война — ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к своим коллегам политикам, президент Беларуси добавил: «Давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас».

После начала российской «военной операции» белорусский президент заявлял, что Украина хотела напасть на Беларусь, но Путин ей помешал. Лукашенко даже показал карту предполагаемого нападения. Он также называл санкции против России и Беларуси «свинством», но говорил, что страны их выдержат. События в Буче, по мнению Лукашенко, — это «спецоперация Великобритании». Белорусский президент утверждал, что ФСБ России может предоставить «адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу, и как это делали.

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