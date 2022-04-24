РКН заблокировал самый популярный шахматный ресурс chess.com. Из‑за материалов о «спецоперации»

Роскомнадзор заблокировал самый популярный шахматный ресурс chess.com. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

В реестр запрещенных попали две ссылки на ресурс. По первой расположено заявление сайта по поводу российской «военной операции» на Украине, по второй — интервью с украинскими шахматистами во время боевых действий.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.

После начала «военной операции» chess.com также заменял флаг у российских игроков на ссылку с одним из постов о ситуации на Украине. При этом большую часть пользователей из РФ и Беларуси ресурс не блокировал — только тех, кто попал под санкции.

17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин, который поддерживает «спецоперацию», призвал заблокировать chess.com. «В первые дни спецоперации администрация chess.com прислала мне е-мейл, в котором было сказано, что я больше не имею права участвовать в призовых турнирах на их портале. Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики», — заявил он.