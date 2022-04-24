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Литва предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

МИД Литвы предложил Евросоюзу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает агентство 15min.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — сказал глава литовского ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, пока что идет обсуждение этого вопроса, и он не знает, «удастся ли это сделать».

Кроме того, в Виленско-Литовской епархии православной церкви рассматривают отделение от Московского патриархата и переход под покровительство константинопольского патриарха. Ландсбергис сказал, что «это прежде всего вопрос самоопределения народа и общины», поскольку «принцип разделения власти и церкви также применяется в таких делах».

Ранее патриарх Кирилл высказывался в поддержку российской «спецоперации» на Украине, а также призывал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время» и просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего.

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