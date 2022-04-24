ВОЗ: в мире выявили 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 12 странах. Известно об одной смерти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

В каких странах и сколько случаев обнаружено:

— Великобритания — 114

— Испании — 13

— Израиле — 12

— США — 9

— Дания — 6

— Ирландия

— Нидерланды

— Италия

— Норвегия

— Франция

— Румыния

— Бельгия

Гепатит неизвестного происхождения выявили у детей и подростков в возрасте от одного месяца до 16 лет. Пересадка печени потребовалась 17 пациентам.

По данным ВОЗ, международные поездки не стали фактором, способствующим распространению болезни. Как минимум у 74 заболевших был выявлен аденовирус, у 20 человек — коронавирус, а в 19 случаях — сразу обе болезни.

Гепатит сопровождается ростом уровня ферментов печени и во многих случаях — «желудочно-кишечными симптомами, включая боль в животе, диарею и рвоту». Специалисты отмечают, что «обычные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E), не обнаружены».