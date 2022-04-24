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В сети заметили, что снимки Путина с ночного богослужения очень похожи на прошлогодние

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:22

Пользователи заметили, что снимок Владимира Путина с ночного богослужения в храме Христа Спасителя очень похож на прошлогодний. Внимание также привлек текст поздравления, который в некоторых частях дублирует поздравление 2021 года.

В полночь 24 апреля РИА «Новости» опубликовало в своем телеграм-канале фотографию президента России и мэра Москвы Сергея Собянина со свечками в руках. В сообщении говорилось, что Путин приехал на пасхальную службу.

2 мая 2021 года на сайте Кремля появилась запись о поздравлении Путина с Пасхой. К ней прикреплена фотогалерея, где можно увидеть российского лидера и столичного мэра в очень похожих костюмах и тех же позах, что и в этом году.

© kremlin.ru

24 апреля 2022 года пресс-служба Кремля передала следующее поздравление Путина:

Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.

Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения. И конечно, самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в заботе и поддержке.
Владимир Путин
22 апреля 2022 года

А вот текст поздравления от прошлого года:

Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.

Важно отметить плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для миллионов людей.
Владимир Путин
2 мая 2021 года
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