В сети заметили, что снимки Путина с ночного богослужения очень похожи на прошлогодние

Пользователи заметили, что снимок Владимира Путина с ночного богослужения в храме Христа Спасителя очень похож на прошлогодний. Внимание также привлек текст поздравления, который в некоторых частях дублирует поздравление 2021 года.
В полночь 24 апреля РИА «Новости» опубликовало в своем телеграм-канале фотографию президента России и мэра Москвы Сергея Собянина со свечками в руках. В сообщении говорилось, что Путин приехал на пасхальную службу.
2 мая 2021 года на сайте Кремля появилась запись о поздравлении Путина с Пасхой. К ней прикреплена фотогалерея, где можно увидеть российского лидера и столичного мэра в очень похожих костюмах и тех же позах, что и в этом году.
24 апреля 2022 года пресс-служба Кремля передала следующее поздравление Путина:
Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.
Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения. И конечно, самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в заботе и поддержке.
Владимир Путин
22 апреля 2022 года
Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.
Важно отметить плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для миллионов людей.
Владимир Путин
2 мая 2021 года