В сети заметили, что снимки Путина с ночного богослужения очень похожи на прошлогодние

Пользователи заметили, что снимок Владимира Путина с ночного богослужения в храме Христа Спасителя очень похож на прошлогодний. Внимание также привлек текст поздравления, который в некоторых частях дублирует поздравление 2021 года.

В полночь 24 апреля РИА «Новости» опубликовало в своем телеграм-канале фотографию президента России и мэра Москвы Сергея Собянина со свечками в руках. В сообщении говорилось, что Путин приехал на пасхальную службу.