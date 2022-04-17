Новый пакет санкций против России, турецкая авиакомпания для россиян и другие новости дня

Евросоюз готовит шестой пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и энергетику России. Специально для этого страны ЕС прямо сейчас «разрабатывают умные механизмы».

Болгария и Эстония ввели запрет на заход российских судов в свои порты. Решение связано с пятым пакетом европейских санкций против России.

В Краснодарском крае при заходе на посадку упал вертолет, обрабатывающий сельскохозяйственные угодья. Один человек погиб.

Власти Турции создают новую авиакомпанию Southwind специально для перевозки российских туристов на турецкие курорты. Она начнет работать в конце мая.

Власти Южной Кореи сообщили о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря. Ранее также стало известно, что Ким Чен Ын посетил испытания новой системы тактического управляемого оружия.

YouTube заблокировал аккаунт ГТРК «Вайнах» — чеченского филиала ВГТРК. По словам директора канала, редакция не получала никаких предупреждений и сообщений о нарушениях.

В сувенирном интернет-магазине Белого дома появились коллекционные монеты с изображением Владимира Зеленского. Их продают по 100 долларов за штуку.

Минюст Украины упростил процедуру регистрации брака на фоне военного положения в стране. Подать заявку и оформить брак теперь можно в течение одного дня, а военнослужащие могут расписаться по Zoom.

Vans подготовил иск против MSCHF и Tyga. В документе отмечается, что коллаборация бренда и рэпера — кроссовки Wavy Baby — повторяет фирменный силуэт Old Skool.

Американский композитор Дэнни Элфман выступил на фестивале Coachella со «странным маленьким шоу». Он спел песни и сыграл композиции из разных проектов, над которыми работал, — к примеру, из «Симпсонов» и «Кошмара перед Рождеством».

Криштиану Роналду получил от «Манчестер Юнайтед» свыше 1 млн евро в качестве бонусов после того, как забил три мяча в ворота «Норвича». Из них 900 тыс. евро за то, что он преодолел отметку в 20 голов за сезон, и 100 тыс. за сам хет-трик.