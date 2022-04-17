Власти Украины разрешили регистрировать брак по видеоконференциям в Zoom

Министерство юстиции Украины объявило об упрощении процедуры регистрации брака на фоне военного положения в стране. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

В частности, подать заявку и оформить брак теперь можно в течение одного дня.

«Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что у людей иногда нет возможности ждать. Потому что мы все оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня вечером», — сказала замглавы Минюста Валерия Коломиец.

Также для военнослужащих предусмотрена возможность дистанционной регистрации. В отдельных случаях проводить ее могут не сотрудники загса, а полицейские или военные.

«Они [военнослужащие] могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, когда одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom», — отметила замминистра.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» России на территории Украины. По данным украинского Минюста, с того момента в стране обручились почти 22 тыс. пар.