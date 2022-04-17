перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дэнни Элфман спел на Coachella песни из «Кошмара перед Рождеством» 17:12
Власти Украины разрешили регистрировать брак по видеоконференциям в Zoom 16:25
Michael Descharles/Unsplash
Болгария и Эстония запретили российским судам заходить в свои порты 16:10
Песков: Россия «сдюжит» в противостоянии с Западом 15:59
Криштиану Роналду получил 1 млн евро благодаря трем мячам в ворота «Норвича» 15:24
На Кубани разбился сельскохозяйственный вертолет. Один человек погиб 14:58
Южная Корея сообщила о пусках двух снарядов КНДР в сторону Японского моря 13:53
Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с Владимиром Зеленским 13:39
Соцсети Tyga
Vans подаст иск против MSCHF за скопированный силуэт Old Skool в кроссовках Wavy Baby 13:33
В России выявили менее 11 тыс. новых случаев COVID-19 11:55
Минобороны РФ: потери украинской армии составляют более 23 тыс. человек 11:46
Турция создает новую авиакомпанию для перевозки российских туристов 10:19
ЕК: в шестом пакете санкций будут приняты меры против банковского сектора и экономики России 9:47
nordwood/Unsplash
YouTube заблокировал аккаунт чеченского филиала ВГТРК 9:30
Собственные звуки уведомлений, новые боты и анимации: вышло крупное обновление Telegram Вчера в 21:06
«Спартак» сыграет в форме со шрифтом Брайля, а затем выставит ее на благотворительный аукцион Вчера в 20:23
Екатерина Шульман хочет обратиться в суд, чтобы узнать, почему ее признали СМИ-иноагентом Вчера в 19:52
Дерипаска предложил в разы сократить силовые структуры и дать больше свободы бизнесу Вчера в 18:25
Российские санкции против Британии, прогнозы по «спецоперации» от США и другие новости дня
Вчера в 18:04 дайджест
Приложение «Сбермегамаркет» удалили из Google Play Вчера в 17:14
Отключить рекламу

Власти Украины разрешили регистрировать брак по видеоконференциям в Zoom

Виктория Шанина
Сегодня в 16:25

Министерство юстиции Украины объявило об упрощении процедуры регистрации брака на фоне военного положения в стране. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

В частности, подать заявку и оформить брак теперь можно в течение одного дня.

«Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что у людей иногда нет возможности ждать. Потому что мы все оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня вечером», — сказала замглавы Минюста Валерия Коломиец.

Также для военнослужащих предусмотрена возможность дистанционной регистрации. В отдельных случаях проводить ее могут не сотрудники загса, а полицейские или военные.

«Они [военнослужащие] могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, когда одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom», — отметила замминистра.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» России на территории Украины. По данным украинского Минюста, с того момента в стране обручились почти 22 тыс. пар.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Обратимая реальность
Павел Чинарев против взломавших матрицу русских хакеров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить