Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с Владимиром Зеленским

В сувенирном интернет-магазине Белого дома появились коллекционные монеты с Владимиром Зеленским. Их продают по 100 долларов за штуку на сайте американской администрации.

На одной стороне монеты изображены президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне флагов двух стран, а на другой — кадр из выступления украинского лидера в конгрессе США по видеосвязи 7 марта 2022 года.

Тираж коллекционной монеты составляет 2500 штук. К ним прилагается сертификат подлинности и бархатный футляр с золотой президентской печатью.

Всю прибыль от продаж передадут американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине за их «неустанные гуманитарные усилия в оказании помощи украинскому народу».

В сувенирном магазине Белого дома также продаются предметы, посвященные президентам США и разным историческим событиям, — к примеру, монету, посвященную визиту экс-президента Дональда Трампа в Северную Корею, и бейсболку с символикой президентской кампании Барака Обамы.