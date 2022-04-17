YouTube заблокировал аккаунт чеченского филиала ВГТРК

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт ГТРК «Вайнах» — чеченского филиала ВГТРК. Об этом говорится на сайте самого канала.

В сообщении цитируется директор канала Рузана Веселаева. По ее словам, редакция ГТРК не получала предупреждений или сообщений о каких‑либо нарушениях, поэтому причины блокировки не ясны.

«Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг», — заявила Веселаева.

Она также сказала, что канал освещал поддержку Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова беженцам из Украины и Донбасса, события, успехи и социально-экономическое развитие Чечни, а также публиковал кадры российской «военной спецоперации» на Украине.

«Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас как профессионалов еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией», — заключила Рузана Веселаева.

После начала «спецоперации» активно обсуждается блокировка YouTube в России. Власти требуют разблокировать 36 аккаунтов российских СМИ и блогеров (считая ограничение к ним актом цензуры) и заблокировать более 5000 материалов, которые называет фейками о действиях России на Украине или обвиняет в деструктивном влиянии.

После того как видеохостинг ограничил доступ к каналу «Дума ТВ», сенатор Андрей Клишас заявил, что платформа идет к тому, чтобы стать в России вне закона. Официальная представительница МИД Мария Захарова сказала, что YouTube «подписал себе приговор», и посоветовала побыстрее переносить контент на российские платформы.