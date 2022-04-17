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Дэнни Элфман спел на Coachella песни из «Кошмара перед Рождеством»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Американский композитор Дэнни Элфман выступил на фестивале Coachella со «странным маленьком шоу». Он спел песни и сыграл композиции из разных проектов, над которыми он работал. Об этом пишет Independent.

Элфман сыграл сингл «Insects», выпущенный в прошлом году, а зачем часть написанного им саундтрека к «Человеку-пауку» 2002 года. Кроме того, музыкант исполнил песни своей бывшей группы Oingo Boingo и подборку из его нового альбома Big Mess.

Издание отмечает, что аудитория активно реагировала на композиции из телевизионных и кинопроектов — «Эдвард руки-ножницы», «Бэтмен», «Большое приключение Пи Ви», «Симпсоны». Аплодисменты собрала песни «Jack’s Lament, This Is Halloween» и «What’s This?» из «Кошмара перед Рождеством» Генри Селика.

Coachella проходит с 15 по 24 апреля.

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