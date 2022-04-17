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Южная Корея сообщила о пусках двух снарядов КНДР в сторону Японского моря

Виктория Шанина
Сегодня в 13:53

КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По данным комитета, пуск состоялся из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова. Максимальная высота полета снарядов составила 25 километров при дальности примерно 110 километров и максимальной скорости до четырех махов.

Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут «тщательный анализ» произошедшего.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что лидер республики Ким Чен Ын посетил испытания новой системы тактического управляемого оружия, которая должна повысить эффективность тактического ядерного оружия страны.

В начале апреля стало известно, что КНДР возобновила работы по восстановлению ядерного полигона. Южнокорейская разведка заявила, что это может свидетельствовать о подготовке КНДР к испытательному ядерному взрыву.

По оценкам агентства Yonhap, опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Им руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Эксперты, опрошенные Yonhap, считают, что КНДР может испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.

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