Турция создает новую авиакомпанию для перевозки российских туристов

Власти Турции создают новую авиакомпанию Southwind, предназначенную специально для перевозки туристов из России на турецкие курорты. Она начнет работать в конце мая, сообщает Sputnik со ссылкой на местное издание AirportHaber.

На первом этапе для перевозки туристов будет задействовано пять самолетов. Из них три — широкофюзеляжных и два — узкофюзеляжных.

Сейчас соответствующие рейсы выполняет турецкий перевозчик Turkish Airlines. Страна принимает всех граждан России, в том числе с туристическими целями.

После начала «военной спецоперации» России на Украине западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций. В их числе запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Ряд стран, включая США, Канаду и государства Евросоюза, закрыли небо для российских самолетов.

Также 24 февраля Росавиация запретила полеты в аэропорты 11 городов юга и центральной части России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Закрытые аэропорты получат субсидии от правительства.

Власти Турции официально отказались присоединяться к санкциям Запада в отношении России. Глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу заявил, что такие меры не решают проблем.