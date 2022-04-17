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Болгария и Эстония запретили российским судам заходить в свои порты

Виктория Шанина
Сегодня в 16:10

Власти Эстонии с 17 апреля ввели запрет на заход российских судов в свои порты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство экономики и инфраструктуры страны.

«Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты», — говорится в сообщении ведомства.

Исключение сделают для судов с российским флагом, которые терпят бедствие. Однако для этого им необходимо разрешение департамента полиции и пограничной охраны, которые определят необходимость оказания помощи.

О соответствующем решении объявила Болгария, сообщается на сайте Морской администрации республики. Доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под флагом Российской Федерации, начиная с 00.00 16 апреля.

Это ограничение также касается судов, сменивших российский флаг, регистрацию или реестр на другую страну после 24 февраля. Решение Болгарии, как и эстонских властей, связано с санкциями Евросоюза.

Евросоюз запретил российским судам входить в порты стран объединения в рамках пятого пакета санкций, который был принят 8 апреля. Вместе с тем автотранспортным операторам из РФ запретили перемещаться по территории ЕС, за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров. ЕС также ввел эмбарго на ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, импорт из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя и пообещал ввести запрет на импорт российской нефти к концу лета.

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