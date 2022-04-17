Криштиану Роналду получил 1 млн евро благодаря трем мячам в ворота «Норвича»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил от футбольного клуба свыше 1 млн евро в качестве бонусов. Он забил три мяча в ворота «Норвича» во время чемпионата Англии, пишет The Sun.

Благодаря этой серии голов футболист набрал 21 гол за сезон. За преодоление отметки в количестве забитых мячей ему полагается 900 тыс. евро. Еще примерно 121 тыс. евро нападающий получил за сам хет-трик.

Как отмечает The Sun, Криштиану Роналду может завершить сезон в качестве лучшего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и заработать еще один джекпот. Предположительно, бонус составит около 1,2 млн евро.

Вместе с тем, превысив отметку в 20 голов за сезон, Роналду будет получать по 121 тыс. евро за каждый дополнительный гол. Если ему удастся достичь отметки в 30 мячей, он получит в общей сложности 3,3 млн евро.

Сейчас проходит 33-й (из 38) тур чемпионата Англии, в целом турнир длится с августа по май. В нем выступают 20 клубов, каждый из которых играет по 38 матчей. В матче против «Норвича» «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 3:2.