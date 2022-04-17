Vans подаст иск против MSCHF за скопированный силуэт Old Skool в кроссовках Wavy Baby

Американский спортивный бренд Vans собирается подать иск против компании MSCHF и рэпера Майкла Стивенсона (он же Tyga) из‑за плагиата. Об этом сообщает Highsnobiety.

По мнению бренда, их коллаборация Wavy Baby повторяет фирменный силуэт Old Skool. В кроссовках MSCHF и Tyga похожая строчка, белая полоска, «вафельная» подошва и цветовая гамма.

Как отмечает Hypebeast, в иске бренд указывает на нарушение товарного знака, недобросовестную конкуренцию и введение в заблуждение покупателей, которые связывают Wavy Baby с Vans, хотя компания не имеет к ним никакого отношения.

«MSCHF в сотрудничестве с господином Стивенсоном бесстыдно продает обувь Wavy Baby в попытках запутать потребителей, незаконно отобрать продажи у Vans и намеренно нанести ущерб правам интеллектуальной собственности Vans. Обувь Wavy Baby откровенно и безошибочно включает в себя товарные знаки и фирменный стиль Vans», — цитирует издание документ.

Сооснователь MSCHF Дэниел Гринберг в комментарии Highsnobiety заявил, что бренд предложил команде Vans договориться в досудебном порядке. Они предлагают половину прибыли от продаж и четыре пары кед в личное пользование.

Кроссовки Wavy Baby должны выйти только 18 апреля. По информации Highsnobiety, MSCHF пока не отказывается от релиза.