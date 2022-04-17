ЕК: в шестом пакете санкций будут приняты меры против банковского сектора и экономики России

Евросоюз может ввести ограничения против банковского сектора и энергетики России в рамках шестого пакета санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немецкой газете Bild am Sonntag.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас страны Евросоюза «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций принять меры в отношении российской нефти.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Под персональные санкции подпали 217 человек и 18 организаций, в частности, Олег Дерипаска, Елена Тимченко, Герман Греф, судостроительный завод «Море» и концерн «Калашников».

Вместе с тем российским судам запретили входить в порты стран Евросоюза, а автотранспортным операторам из РФ — перемещаться по территории ЕС, за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров. ЕС также ввел запрет на ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, импорт из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя и пообещал ввести эмбарго на импорт российской нефти к концу лета.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 15 апреля количество санкций против России достигло 9655. Большую часть из них ввели США (1789), Швейцария (1359), Великобритания (1334), Евросоюз (1188), Канада (1183) и Франция (1179).