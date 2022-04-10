перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Папа римский призвал к перемирию, сын Леннона впервые спел «Imagine» и другие новости дня
18:41 дайджест
Dima Solomin/Unsplash
Telegram занял шестое место в рейтинге самых скачиваемых приложений 17:22
В Курской области введут высокий уровень террористической опасности 16:42
На Красной площади задержали главу «Мемориала»* Олега Орлова. Он вышел на пикет 16:20
Вышел первый трейлер «Судзумэ закрывает двери» — нового аниме Макото Синкая 16:17
Нейросеть DALL·E обновили. Теперь она может «рисовать» картинки еще лучше 15:28
Крис Рок отказался комментировать пощечину от Уилла Смита, пока ему не заплатят 15:20
Anadolu Agency/Getty Images
«Сложите оружие»: Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине 14:15
Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу» 14:12
«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам 13:29
Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией 12:59
За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса 11:59
Olga1205/Pixabay
Власти России выделят 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса 10:59
«Любая тюрьма — 0 из 5»: Хованский выложил первое видео после выхода из СИЗО 10:10
«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube 8:58
ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома Вчера в 20:58
Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах Вчера в 19:44
Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским Вчера в 18:35
Угроза блокировки YouTube в России, Lush закроет треть магазинов и другие новости дня
Вчера в 18:23 дайджест
Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников Вчера в 16:51
Отключить рекламу
Дайджест

Папа римский призвал к перемирию, сын Леннона впервые спел «Imagine» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:41

Папа римский Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине. «Не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров», — сказал понтифик.

В Курской области введут высокий уровень террористической опасности. Губернатор региона объяснил это «возможными провокациями украинских националистов».

На Красной площади задержали председателя совета «Мемориала»* Олега Орлова за пикет. На него составили административный протокол о нарушении порядка пикетирования.

Украина полностью прекратила торговлю с Россией. В прошлом году страна купила в РФ товаров на 8 млрд долларов, а продала — на 4 млрд.

Юрий Хованский выложил первое видео после выхода из СИЗО. Блогер сказал, что соскучился по подписчикам, и посоветовал не попадать в тюрьму «ни по глупости, ни по злому умыслу».

Сын Джона Леннона Джулиан впервые публично исполнил культовую песню «Imagine». Он говорил, что споет ее, только если наступит конец света.

«ВКонтакте» запустил сервис для переноса роликов из YouTube. Он называется VK Video Transfer.

Нейросеть DALL·E, которая умеет генерировать картинки по описанию, обновили. Теперь она справляется со своей задачей еще лучше. Посмотрите, какие великолепные арты она «рисует».

Еще немного красоты в ленту. В сети появился первый трейлер «Судзумэ закрывает двери» — нового анимационного фильма Макото Синкая, автора «Твоего имени» и «Дитя погоды».

Звезды сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу». При каких обстоятельствах их герои Уолтер и Джесси появятся в шоу, пока неизвестно.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» признана НКО и ликвидирована

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить