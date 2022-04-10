Папа римский призвал к перемирию, сын Леннона впервые спел «Imagine» и другие новости дня

Папа римский Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине. «Не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров», — сказал понтифик.

В Курской области введут высокий уровень террористической опасности. Губернатор региона объяснил это «возможными провокациями украинских националистов».

На Красной площади задержали председателя совета «Мемориала»* Олега Орлова за пикет. На него составили административный протокол о нарушении порядка пикетирования.

Украина полностью прекратила торговлю с Россией. В прошлом году страна купила в РФ товаров на 8 млрд долларов, а продала — на 4 млрд.

Юрий Хованский выложил первое видео после выхода из СИЗО. Блогер сказал, что соскучился по подписчикам, и посоветовал не попадать в тюрьму «ни по глупости, ни по злому умыслу».

Сын Джона Леннона Джулиан впервые публично исполнил культовую песню «Imagine». Он говорил, что споет ее, только если наступит конец света.

«ВКонтакте» запустил сервис для переноса роликов из YouTube. Он называется VK Video Transfer.

Нейросеть DALL·E, которая умеет генерировать картинки по описанию, обновили. Теперь она справляется со своей задачей еще лучше. Посмотрите, какие великолепные арты она «рисует».

Еще немного красоты в ленту. В сети появился первый трейлер «Судзумэ закрывает двери» — нового анимационного фильма Макото Синкая, автора «Твоего имени» и «Дитя погоды».

Звезды сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу». При каких обстоятельствах их герои Уолтер и Джесси появятся в шоу, пока неизвестно.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» признана НКО и ликвидирована