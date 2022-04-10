Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией

Украина запретила импорт любых товаров из России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал он.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что запрет импорта из России «снизит возможности» по финансированию российской «спецоперации».

«Такой шаг Украины может послужить примером для наших западных партнеров и стимулировать их к усилению санкций против России, включая введение энергетического эмбарго и изоляцию всех российских банков», — считает она.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объем экспорта из России на Украину составил более 8 млрд долларов, а импорта из Украины в Россию — более 4 млрд. В сравнении с 2020 годом наблюдался рост этих показателей — почти на 2 млрд долларов и на 460 млн соответственно.