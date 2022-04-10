перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам 13:29
Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией 12:59
Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света 12:49
За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса 11:59
Olga1205/Pixabay
Власти России выделят 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса 10:59
«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube 8:58
ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома Вчера в 20:58
Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах Вчера в 19:44
Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским Вчера в 18:35
Угроза блокировки YouTube в России, Lush закроет треть магазинов и другие новости дня
Вчера в 18:23 дайджест
Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников Вчера в 16:51
Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых Вчера в 15:57
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» Вчера в 15:56
Датский Saxo Bank прекратит работать с россиянами с 6 июня Вчера в 15:51
В Калужской области пожилого художника оштрафовали за граффити с подписью «Остановиться» Вчера в 14:56
Google объяснил блокировку ютьюб-канала «Дума-ТВ» Вчера в 14:32
Комиссия Госдумы изучит возможность ограничения заработка Google Вчера в 14:27
Италия выступила за включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Вчера в 13:43
Из соцсетей Олимпийского комитета России
«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки Вчера в 12:44
StockSnap/YouTube
«YouTube себе приговор подписал»: реакция чиновников на блокировку канала «Дума-ТВ» Вчера в 12:27
Отключить рекламу

Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Украина запретила импорт любых товаров из России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал он.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что запрет импорта из России «снизит возможности» по финансированию российской «спецоперации».

«Такой шаг Украины может послужить примером для наших западных партнеров и стимулировать их к усилению санкций против России, включая введение энергетического эмбарго и изоляцию всех российских банков», — считает она.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объем экспорта из России на Украину составил более 8 млрд долларов, а импорта из Украины в Россию — более 4 млрд. В сравнении с 2020 годом наблюдался рост этих показателей — почти на 2 млрд долларов и на 460 млн соответственно.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Верховная Рада
Люди
Тарас Мельничук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить