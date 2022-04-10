На Красной площади задержали главу «Мемориала»* Олега Орлова. Он вышел на пикет

Полицейские задержали председателя совета правозащитного центра «Мемориал»* Олега Орлова на Красной площади. Он вышел на пикет, сообщила в телеграм-канале пресс-служба организации.

Орлова отвезли в ОВД «Китай-город», туда же выехал адвокат Михаил Бирюков. Спустя около двух часов правозащитника отпустили, составив на него административный протокол о нарушении порядка пикетирования.

Пресс-служба «Мемориала» опубликовала фотографии Орлова на пикете и момент задержания. В организации отметили, что правозащитника в последнее время задерживали уже четыре раза.

* Правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО-иностранным агентом и ликвидирован.