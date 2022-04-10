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«Сложите оружие»: Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 14:15

Папа Римский Франциск призвал встретить католическую Пасху с миром на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа», — заявил понтифик.

Свою речь он произнес в ходе службы в Вербное воскресенье на площади Святого Петра. По подсчетам ватиканской жандармерии на службу пришли около 50 тыс. верующих. Впервые с начала пандемии Франциск объехал площадь Святого Петра в белом открытом джипе — «папамобиле».

Папа Римский неоднократно призывал к миру на Украине. 19 марта он приехал в римскую педиатрическую больницу, где проходят лечение украинские дети.

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