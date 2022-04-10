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«Любая тюрьма — 0 из 5»: Хованский выложил первое видео после выхода из СИЗО

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:10

Блогер Юрий Хованский опубликовал на своем ютьюб-канале первое видео после освобождения из СИЗО. Он пошутил, что «немного опоздал наверное», потому что видеохостинг могут скоро «закрыть».

Мы не можем дать ссылку на видео, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором.

Хованский признался, что тюрьма его не изменила, и посоветовал соблюдать законы, «какими бы глупыми они не казались», хотя и отметил, что попасть в тюрьму можно, даже соблюдая их.

«Любая тюрьма — 0 из 5. Ребята, не попадайте в тюрьму. Ни по глупости, ни по злому умыслу», — заключает блогер. Хованский сказал, что соскучился по своим подписчикам и блогерству и пообещал выпустить отдельный ролик с благодарностями.

По его словам, в тюрьме он многое «понял про нашу страну и про людей, которые в ней живут», и пришел к мысли, «люди везде остаются людьми». В заключении он сделал для себя вывод, что «самое ценное в жизни человека — это свобода», а не здоровье, которое «постоянно желают» друг к другу в России.

Также Хованский рассказал о письмах, которые получал в тюрьме, «интернете на флешке» и самих заключенных. Теперь блогер подумывает о переезде из России.

Я сам никогда не задумывался о переезде из России до того, как началась эта вся канитель. Теперь я уже не уверен, а так ли меня любит Россия, как люблю ее я. Я всегда был патриотом. YouTube предлагал мне в Великобританию уехать по творческой визе. Я посмеялся — вы что? Я же русский человек. Теперь мне, конечно, никто творческой визы в Великобританию не даст.
Юрий Хованский
Блогер

С июня до конца декабря 2021 года Хованский находился в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма за исполнение песни, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили». 8 апреля ему разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома.

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