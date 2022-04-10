Блогер Юрий Хованский опубликовал на своем ютьюб-канале первое видео после освобождения из СИЗО. Он пошутил, что «немного опоздал наверное», потому что видеохостинг могут скоро «закрыть».

Мы не можем дать ссылку на видео, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором.

Хованский признался, что тюрьма его не изменила, и посоветовал соблюдать законы, «какими бы глупыми они не казались», хотя и отметил, что попасть в тюрьму можно, даже соблюдая их.

«Любая тюрьма — 0 из 5. Ребята, не попадайте в тюрьму. Ни по глупости, ни по злому умыслу», — заключает блогер. Хованский сказал, что соскучился по своим подписчикам и блогерству и пообещал выпустить отдельный ролик с благодарностями.

По его словам, в тюрьме он многое «понял про нашу страну и про людей, которые в ней живут», и пришел к мысли, «люди везде остаются людьми». В заключении он сделал для себя вывод, что «самое ценное в жизни человека — это свобода», а не здоровье, которое «постоянно желают» друг к другу в России.

Также Хованский рассказал о письмах, которые получал в тюрьме, «интернете на флешке» и самих заключенных. Теперь блогер подумывает о переезде из России.