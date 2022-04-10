Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»

Актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол примут участие в съемках финального сезона «Лучше звоните Солу». Об этом рассказал шоураннер Питер Гулд на PaleyCenter в Лос-Анджелесе.

«Я, естественно, немного уклончив в некоторых вещах и не хочу портить впечатление публике. Первый вопрос, который мы получили, когда мы начали шоу, — „Мы увидим Уолта и Джесси?“. И вместо того, чтобы уклоняться, я просто скажу „Да“», — передает The Hollywood Reporter слова Гулда, после которых зал начал аплодировать.

Вскоре в твиттере шоу появилось подтверждение этому.