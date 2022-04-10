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Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:12

Актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол примут участие в съемках финального сезона «Лучше звоните Солу». Об этом рассказал шоураннер Питер Гулд на PaleyCenter в Лос-Анджелесе.

«Я, естественно, немного уклончив в некоторых вещах и не хочу портить впечатление публике. Первый вопрос, который мы получили, когда мы начали шоу, — „Мы увидим Уолта и Джесси?“. И вместо того, чтобы уклоняться, я просто скажу „Да“», — передает The Hollywood Reporter слова Гулда, после которых зал начал аплодировать.

Вскоре в твиттере шоу появилось подтверждение этому.

Исполнитель роли Майка Эрмантраута Джонатан Бэнкс пошутил, что 42-летнему Аарону Полу придется вернутся к образу 23-летнего Джесси. Однако пока неизвестно, при каких обстоятельствах Уолтер и Джесси появятся в сериале.

«Лучше звоните Солу» — это спин-офф сериала «Во все тяжкие».

Первая часть заключительного сезона «Лучше звоните Солу» выйдет 18 апреля, а вторая — 11 июля. Летом прошлого года у исполнителя главной роли Боба Оденкерка случился сердечный приступ. Его экстренно госпитализировали в больницу. Актер смог вернуться к съемкам только в сентябре.

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