В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Судзумэ закрывает двери» — нового проекта Макото Синкая, автора «Твоего имени» и «Дитя погоды».
В центре сюжета — 17 летняя девушка Судзуми, которая живет в маленьком городе на острове Кюсю. Однажды в ее жизни появляется таинственный молодой человек, который ищет некую дверь. Когда они вместе ее находят и закрывают, подобные двери открываются по всей Японии. Судзуми решает отправиться в путешествие по стране, чтобы закрыть их все.
Синкай в проекте выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Рисовкой персонажей занимался Масаеси Танака, который уже сотрудничал с Синкаем.
В японский прокат картина выйдет 11 ноября 2022 года.