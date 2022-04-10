В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Судзумэ закрывает двери» — нового проекта Макото Синкая, автора «Твоего имени» и «Дитя погоды».

В центре сюжета — 17 летняя девушка Судзуми, которая живет в маленьком городе на острове Кюсю. Однажды в ее жизни появляется таинственный молодой человек, который ищет некую дверь. Когда они вместе ее находят и закрывают, подобные двери открываются по всей Японии. Судзуми решает отправиться в путешествие по стране, чтобы закрыть их все.