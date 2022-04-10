Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света

Сын Джона Леннона Джулиан впервые публично исполнил культовую песню «Imagine», написанную его отцом. По словам Джулиана, он всегда говорил, что споет «Imagine», только если наступит конец света.

«Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — сказал Джулиан.

Он исполнил «Imagine» в рамках благотворительной кампании «Stand for Ukraine». Леннон призвал мировых лидеров и всех, кто разделяет смысл «Imagine», помогать беженцам.