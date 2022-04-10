перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам 13:29
Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией 12:59
Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света 12:49
За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса 11:59
Olga1205/Pixabay
Власти России выделят 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса 10:59
«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube 8:58
ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома Вчера в 20:58
Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах Вчера в 19:44
Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским Вчера в 18:35
Угроза блокировки YouTube в России, Lush закроет треть магазинов и другие новости дня
Вчера в 18:23 дайджест
Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников Вчера в 16:51
Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых Вчера в 15:57
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» Вчера в 15:56
Датский Saxo Bank прекратит работать с россиянами с 6 июня Вчера в 15:51
В Калужской области пожилого художника оштрафовали за граффити с подписью «Остановиться» Вчера в 14:56
Google объяснил блокировку ютьюб-канала «Дума-ТВ» Вчера в 14:32
Комиссия Госдумы изучит возможность ограничения заработка Google Вчера в 14:27
Италия выступила за включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Вчера в 13:43
Из соцсетей Олимпийского комитета России
«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки Вчера в 12:44
StockSnap/YouTube
«YouTube себе приговор подписал»: реакция чиновников на блокировку канала «Дума-ТВ» Вчера в 12:27
Отключить рекламу

Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света

Семён Гудошников
Сегодня в 12:49

Сын Джона Леннона Джулиан впервые публично исполнил культовую песню «Imagine», написанную его отцом. По словам Джулиана, он всегда говорил, что споет «Imagine», только если наступит конец света.

«Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — сказал Джулиан.

Он исполнил «Imagine» в рамках благотворительной кампании «Stand for Ukraine». Леннон призвал мировых лидеров и всех, кто разделяет смысл «Imagine», помогать беженцам.

К кампании «Stand for Ukraine» присоединились Боно, Мадонна, Элтон Джон, Майли Сайрус, Адам Ламберт, Селин Дион, Аланис Мориссетт и другие звезды. В рамках нее на поддержку украинских беженцев удалось собрать 10 млрд долларов.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить