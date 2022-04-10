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В Курской области введут высокий уровень террористической опасности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:42

В Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности из‑за «возможных провокаций украинских националистов», сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В регионе введут желтый уровень террористической опасности. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый, критический — красный.

На территории области установят контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, а также будет проводиться усиленное патрулирование населенных пунктов. Жителей региона Старовойт попросил быть бдительными, обращать внимание на оставленные сумки и сообщать полиции о подозрительных людях.

29 марта в Белгородской области, северном соседе Курской, сообщалось о ранении четырех военнослужащих при попадании снаряда в военный городок.

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