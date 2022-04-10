«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube

Во «ВКонтакте» появился сервис для переноса роликов из YouTube в соцсеть. Он называется VK Video Transfer.
«Кто хотел перенести видео с Ютуба в ВК автоматом, welcome! Наши партнеры запустили полезный сервис», — написал в фейсбуке* директор по развитию музыкальных проектов «ВКонтакте» Константин Сидорков.
© Из соцсетей Константина Сидоркова
YouTube заблокировал канал Госдумы в рамках соблюдения законов о санкциях. Российские власти в ответ пригрозили сервису блокировкой и статусом «вне закона», а в парламенте запланировали изучить и перекрыть способы заработка Google в стране.