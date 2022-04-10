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«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:58

Во «ВКонтакте» появился сервис для переноса роликов из YouTube в соцсеть. Он называется VK Video Transfer.

«Кто хотел перенести видео с Ютуба в ВК автоматом, welcome! Наши партнеры запустили полезный сервис», — написал в фейсбуке* директор по развитию музыкальных проектов «ВКонтакте» Константин Сидорков.

© Из соцсетей Константина Сидоркова

YouTube заблокировал канал Госдумы в рамках соблюдения законов о санкциях. Российские власти в ответ пригрозили сервису блокировкой и статусом «вне закона», а в парламенте запланировали изучить и перекрыть способы заработка Google в стране.

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