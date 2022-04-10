Нейросеть DALL·E обновили. Теперь она может «рисовать» картинки еще лучше

6 апреля американская команда разработчиков OpenAI представила обновление нейросети DALL·E, которая генерирует изображения по описанию. Усовершенствованную версию дали попробовать нескольким пользователям, которые поделились результатами в соцсетях.

«Афиша Daily» рассказывала о первом DALL·E и о том, как работает эта нейросеть, в этом материале.

Тестировщики выложили несколько примеров работ и слова, которыми они описывали для нейросети желаемую картинку.