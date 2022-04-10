Нейросеть DALL·E обновили. Теперь она может «рисовать» картинки еще лучше

6 апреля американская команда разработчиков OpenAI представила обновление нейросети DALL·E, которая генерирует изображения по описанию. Усовершенствованную версию дали попробовать нескольким пользователям, которые поделились результатами в соцсетях.
«Афиша Daily» рассказывала о первом DALL·E и о том, как работает эта нейросеть, в этом материале.
Тестировщики выложили несколько примеров работ и слова, которыми они описывали для нейросети желаемую картинку.
«Андроиды мечтают об электроовцах»
«Мудрый кот медитирует в Гималаях в поисках просветления»
«Кролик-детектив сидит на скамейке в парке и читает газету в викторианской эпохе»
«Кролики на семинаре в колледже по анатомии человека»
«Теплый камин на крыше здания в апокалиптическом городе в стиле стимпанк»
«Большой роботизированный сверхразум направляет человечество к ракетам для межзвездных исследований в стиле мультфильма „Озорные анимашки“»
«Чаепитие со слонами на лужайке»
«Картина, вдохновленная творчеством Бэнкси, изображающая взаимодействие человека и машины»
«Человек, греющийся в солнечных лучах утопии сильного ИИ»
«Космонавт плывет на морской черепахе по радуге мимо планет в космосе»
«Я попытался использовать DALL·E, чтобы воссоздать одну из моих собственных иллюстраций, введя ее описание. Слева мой оригинал, нарисованный в Photoshop с помощью планшета Wacom. Справа — сгенерированный. Я на самом деле думаю, что мне больше нравится сгенерированный. Особенно цвета! Но мелкие детали получились хуже»
Еще больше сгенерированных картинок можно найти в этом треде. В соцсетях стали обсуждать, может ли нейросеть заменить художников, но в этом треде пользователь объяснил, почему этого может не случится.