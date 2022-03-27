перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Владимиром Зеленским 19:37
Глава ЛНР: подготовка к референдуму по вступлению в Россию не ведется 19:24
Британия назвала условия снятия санкций, в Германии запретили «Z» и другие новости дня
18:33 дайджест
Украина анонсировала санкции против российских певцов и актеров. Среди них — Басков, Билан и Машков 17:25
Минздрав: спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз 16:57
Великобритания приостановила научное сотрудничество с российскими университетами 16:00
Чехия заморозила имущество российских бизнесменов 15:23
Швейцарская компания Zurich Insurance убрала из соцсетей свой логотип в виде буквы Z 15:02
Южнокорейская разведка заявила о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию 13:56
РКН заблокировал сайты немецкого таблоида Bild и публициста Александра Невзорова 13:55
В двух регионах Германии за демонстрацию «Z» ввели уголовную ответственность 12:48
«Ашан» не будет закрывать свои магазины в России 12:21
«ВКонтакте» заблокировала группу издания «Бумага» по требованию Генпрокуратуры 12:11
Пасечник: в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав России 11:51
Талибы ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин в Афганистане 11:29
В России выявили 23 280 новых случаев COVID-19 11:08
Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из‑за санкций Евросоюза 10:40
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны 10:12
chrislawton/Unsplash
Британский МИД: снятие санкций с России возможно только после полного прекращения огня 8:42
ООН: с начала военных действий на Украине погибли 1104 мирных жителя Вчера в 20:45
Отключить рекламу
Дайджест

Британия назвала условия снятия санкций, в Германии запретили «Z» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:33

В британском МИД заявили, что снятие санкций с России возможно только после выполнения Москвой ряда условий. Ключевое из них — полное прекращение огня и вывод войск из Украины.

Сербия предупредила о возможной приостановке поставок грузов в Россию — некоторые маршруты стали дорогими и сложными из‑за политической ситуации и санкций Евросоюза. Альтернативные пути нецелесообразны — ряд продуктов имеет срок годности.

Чехия заморозила имущество попавших под санкции российских бизнесменов на «сотни миллионов крон». Премьер-министр республики считает нужным изменить ряд законов для того, чтобы эти процедуры стали «более энергичными и эффективными».

Великобритания приостановила научное сотрудничество с университетами и компаниями России, «тесно связанными с Кремлем». Приостановлена выплата государственных грантов на проекты, «имеющие российское измерение».

Минздрав сообщил о росте спроса в десять раз на некоторые лекарства в России. При этом россияне скупают в основном препараты с ограниченным сроком действия — до двух лет.

«Ашан» не будет закрывать свои магазины в России, несмотря на призывы Владимира Зеленского сделать это. По словам гендиректора компании Ива Клода, кормить людей в России и на Украине — главная цель «Ашана».

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты немецкого таблоида Bild и Александра Невзорова. Ранее против публициста возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про ВС России.

В Нижней Саксонии и Баварии (регионы Германии) публичную демонстрацию символа «Z» приравняли к уголовному преступлению. За это грозят штрафом или лишением свободы до трех лет.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance временно убрала логотип в виде буквы Z из своих соцсетей. Компания не хочет ассоциироваться с «военной спецоперацией» России на Украине и поддерживать российскую сторону.

Украина подготовила санкционный список с российскими певцами, актерами и журналистами. Всего в списке 47 человек, среди них — Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Владимир Машков и Наиля Аскер-заде.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ашан
ЕС
Роскомнадзор
Верховный суд
Люди
Александр Невзоров
Владимир Зеленский
Николай Басков
Дмитрий Билан
Полина Гагарина
Владимир Машков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить