Британия назвала условия снятия санкций, в Германии запретили «Z» и другие новости дня

В британском МИД заявили, что снятие санкций с России возможно только после выполнения Москвой ряда условий. Ключевое из них — полное прекращение огня и вывод войск из Украины.

Сербия предупредила о возможной приостановке поставок грузов в Россию — некоторые маршруты стали дорогими и сложными из‑за политической ситуации и санкций Евросоюза. Альтернативные пути нецелесообразны — ряд продуктов имеет срок годности.

Чехия заморозила имущество попавших под санкции российских бизнесменов на «сотни миллионов крон». Премьер-министр республики считает нужным изменить ряд законов для того, чтобы эти процедуры стали «более энергичными и эффективными».

Великобритания приостановила научное сотрудничество с университетами и компаниями России, «тесно связанными с Кремлем». Приостановлена выплата государственных грантов на проекты, «имеющие российское измерение».

Минздрав сообщил о росте спроса в десять раз на некоторые лекарства в России. При этом россияне скупают в основном препараты с ограниченным сроком действия — до двух лет.

«Ашан» не будет закрывать свои магазины в России, несмотря на призывы Владимира Зеленского сделать это. По словам гендиректора компании Ива Клода, кормить людей в России и на Украине — главная цель «Ашана».

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты немецкого таблоида Bild и Александра Невзорова. Ранее против публициста возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про ВС России.

В Нижней Саксонии и Баварии (регионы Германии) публичную демонстрацию символа «Z» приравняли к уголовному преступлению. За это грозят штрафом или лишением свободы до трех лет.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance временно убрала логотип в виде буквы Z из своих соцсетей. Компания не хочет ассоциироваться с «военной спецоперацией» России на Украине и поддерживать российскую сторону.

Украина подготовила санкционный список с российскими певцами, актерами и журналистами. Всего в списке 47 человек, среди них — Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Владимир Машков и Наиля Аскер-заде.