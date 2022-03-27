РКН заблокировал сайты немецкого таблоида Bild и публициста Александра Невзорова

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и российского публициста Александра Невзорова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис регулятора для проверки блокировок.

Ресурсы блокируются по решению Генпрокуратуры от 26 марта. Невзоров сообщил, что «Яндекс.Дзен» заблокировал его страницу.

22 марта против Невзорова возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про действия российских вооруженных сил. По версии следствия, он публиковал в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Публицист находится за пределами России.