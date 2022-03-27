Великобритания приостановила научное сотрудничество с российскими университетами

Правительство Великобритании объявило о введении ограничений в сфере научного сотрудничества с университетами и компаниями России. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

По словам замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Джорджа Фримана, ограничения касаются тех, кто имеет «стратегическую ценность для российского государства».

«Наша цель — ввести меры, которые будут иметь негативный эффект для российского государства, организаций и лиц, тесно связанных с Кремлем», — сказал он и подчеркнул, что действия Великобритании не направлены против «отдельных российских исследователей и студентов, которые часто могут выступать против действий Кремля».

Приостановлены выплата государственных грантов на осуществление проектов, «имеющих российское измерение», финансирование через свои исследовательские и инновационные организации любых новых совместных с Россией проектов и межправительственный диалог двух стран по вопросам науки и инноваций, а также совместные научные проекты.

Великобритания выделит 4 млн евро на оказание помощи украинским ученым, которые оказались в трудном положении и хотят продолжить свою научную работу в королевстве.