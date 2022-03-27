перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В двух регионах Германии за демонстрацию «Z» ввели уголовную ответственность 12:48
«Ашан» не будет закрывать свои магазины в России 12:21
«ВКонтакте» заблокировала группу издания «Бумага» по требованию Генпрокуратуры 12:11
Пасечник: в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав России 11:51
Талибы ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин в Афганистане 11:29
В России выявили 23 280 новых случаев COVID-19 11:08
Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из‑за санкций Евросоюза 10:40
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны 10:12
chrislawton/Unsplash
Британский МИД: снятие санкций с России возможно только после полного прекращения огня 8:42
ООН: с начала военный действий на Украине погибли 1104 мирных жителей Вчера в 20:45
В Нагорном Карабахе ввели военное положение Вчера в 20:19
Байден назвал Путина мясником. Кремль в ответ напомнил про Югославию Вчера в 19:47
28 марта на Мосбирже пройдут торги акциями всех российских компаний Вчера в 18:49
Путин подписал новый антикризисный закон, Face удалил свои треки и другие новости дня
Вчера в 18:33 дайджест
«ВКонтакте» заблокировал страницы TJ, Михаила Ходорковского и Ateo Вчера в 16:48
Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова Вчера в 16:44
Face/«ВКонтакте»
Рэпер Face сообщил, что удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов Вчера в 16:26
Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число миротворцев Вчера в 15:52
Минцифры: ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку Вчера в 15:20
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса. Об этом просила Великобритания Вчера в 14:57
Отключить рекламу

В двух регионах Германии за демонстрацию «Z» ввели уголовную ответственность

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:48

Власти германских федеральных земель Нижняя Саксония и Бавария ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию символа «Z». Об этом сообщает издание Deutschlandfunk.

«Свобода мнений — большое достояние нашей конституции. В Германии каждый может выражать свое мнение. Но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право» — передает слова министра юстиции Баварии Георга Айзенрайха немецкая радиостанция BR24.

По уголовной статье нарушителям закона грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее швейцарская страховая компания Zurich Insurance вырезала букву «Z» из своего логотипа в соцсетях, чтобы это не «истолковали неправильно».

Буква «Z» появляется на российской военной технике и на форме военнослужащих, принимающих участие в «спецоперации» на территории Украины, и на вещах людей, поддерживающих действия России.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить