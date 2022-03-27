В двух регионах Германии за демонстрацию «Z» ввели уголовную ответственность

Власти германских федеральных земель Нижняя Саксония и Бавария ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию символа «Z». Об этом сообщает издание Deutschlandfunk.

«Свобода мнений — большое достояние нашей конституции. В Германии каждый может выражать свое мнение. Но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право» — передает слова министра юстиции Баварии Георга Айзенрайха немецкая радиостанция BR24.

По уголовной статье нарушителям закона грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее швейцарская страховая компания Zurich Insurance вырезала букву «Z» из своего логотипа в соцсетях, чтобы это не «истолковали неправильно».

Буква «Z» появляется на российской военной технике и на форме военнослужащих, принимающих участие в «спецоперации» на территории Украины, и на вещах людей, поддерживающих действия России.