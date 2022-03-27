Минздрав: спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз

Спрос на некоторые лекарственные препараты в России увеличился в 10 раз. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, речь идет среди прочего о препаратах с коротким сроком годности. Некоторые из них годны не более двух лет.

Как отметил Мурашко, «люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени».

24 марта Михаил Мурашко заявлял, что всплеск повышенного спроса на лекарства уже нивелировался — препараты доступны и отгружаются. Он также утверждал, что скачков цен на жизненно важные препараты и проблем с ними нет.

После начала «военной спецоперации» России на территории Украины некоторые зарубежные компании начали уходить с российского рынка. В частности, ряд фармпроизводителей, таких как Eli Lilly и Sanofi, приостановили поставки в Россию препаратов, не входящих в перечень жизненно важных.