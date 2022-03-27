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«Ашан» не будет закрывать свои магазины в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:21

Генеральный директор Auchan Retail International Ив Клод сделал заявление о том, что сеть гипермаркетов «Ашан» продолжит работу в России. Оно прозвучало во время интервью изданию Le Journal du Dimanche в ответ на вопрос о критике со стороны Владимира Зеленского.

Клод похвалил президента Украины за смелость, но отметил, что его призыв «перестать быть спонсорами российской военной машины» и уйти из России «несправедлив».

«Самое важное для нас — сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах [России и Украине]. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал глава компании.

По словам Клода, компания «работает ради гражданского населения». В России «Ашан» работает с 2002 года, в нем утроены около 30 тыс. человек. 80% товаров поставляются российскими производителями, говорится на сайте «Ашана». В стране открыто более 140 супермаркетов и более 90 гипермаркетов.

«Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — добавил Клод.

На фоне «военной спецоперации» на Украине и введения санкций против России многие зарубежные компании, в том числе французский автоконцерн Renault, объявили о приостановке или прекращении деятельности в России.

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