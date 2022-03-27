Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из‑за санкций Евросоюза

Поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут приостановить из‑за политической ситуации и санкций Евросоюза. Об этом пишет пишет РИА «Новости» со ссылкой на помощника директора Торгово-промышленной палаты Сербии (ТПП) Бояна Станича.

«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад — Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из‑за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии», — сказал Станич.

По его словам, существуют альтернативные маршруты. Однако есть вопросы к их экономической целесообразности, так как большая часть продукции имеет срок годности. Отдельные компании готовятся к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка.

Позже Станич уточнил, что на данный момент поставки грузов в Россию продолжаются. Как он отмечает, несмотря на санкции Запада и все сложности, оплаты проходят.

Общий объем экспорта из Сербии в Россию в 2021 году, по данным ТПП, составил 840,3 млн евро — на 5% больше объема 2020 года (800,2 млн). В январе 2022-го экспорт составил 71 млн, что на 22% больше января прошлого года, на показатели которого повлияла пандемия коронавируса.

В основном Сербия поставляет в Россию свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубнику. Среди товаров, не относящихся к продуктам питания, по объемам поставок лидируют автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, особенно носки, картон и упаковочная бумага.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции.

В частности, некоторые страны запретили экспорт в Россию определенных категорий товаров. Так, ЕС ввел ограничения на поставки предметов роскоши, в соответствующий перечнь попали, в том числе, черная икра, породистые лошади, антиквариат, а также экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта.