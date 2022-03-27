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Британский МИД: снятие санкций с России возможно только после полного прекращения огня

Виктория Шанина
Сегодня в 8:42

Великобритания снимет санкции с России после выполнения Москвой некоторых условий, ключевое из них — прекращение огня и вывод войск из Украины. Об этом в интервью Telegraph заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

«Эти санкции могут быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что не будет дальнейшей агрессии», — сообщила Трасс.

Она отметила, что ограничения будут введены снова, если агрессия возобновится. По ее словам, «санкции — это жесткий рычаг».

Лиз Трасс также добавила, что в министерстве иностранных дел был создан специальный «переговорный отдел». Главная его — способствовать мирным переговорам Москвы и Киева.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

В частности, Великобритания приняла шесть раз объявляла о введении санкций. Первые коснулись ВТБ, «Аэрофлота», «Ростеха» и других российский компаний, следующие — Центробанка. 28 февраля власти запретили заходить в порты страны кораблям, связанным с Россией. Также под ограничения попали РФПИ и его гендиректор Кирилл Дмитриев, следом — 386 депутатов Госдумы, а спустя несколько дней — еще более 350 россиян, включая бизнесменов, чиновников и медийных лиц. Крайние санкции затронули 59 физических лиц из России, включая Льва Хасиса и Олега Тинькова.

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