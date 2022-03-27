Чехия объявила о заморозке имущества российских бизнесменов, попавших в санкционные списки, на «сотни миллионов крон». Об этом заявил CTK премьер-министр страны Петр Фиала.

По его словам, чешские власти «настроены решительно» и будут продолжать это делать. Он считает нужным изменить ряд законов для того, чтобы эти процедуры стали «более энергичными и эффективными».

Чехия заморозила имущество российских бизнесменов на фоне санкций против России, в рамках которых некоторые западные страны заморозили активы отдельных российских политиков, чиновников и бизнесменов, а также определенных секторов экономики. Ограничительные меры затронули в том числе и Центробанк России.