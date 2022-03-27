Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало санкционный список с российскими певцами, актерами и журналистами. Всего в списке 47 человек, которые, как утверждает ведомство, поддержали «спецоперацию».

В санкционном списке оказались исполнители и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вейнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимур Юнусов (Тимати).

Из актеров и режиссеров в список внесли Дмитрия Харатьяна, Яну Поплавскую, Дмитрия Певцова, Никиту Михалкова, Владимира Машкова и Марата Башарова.

Кроме того, санкции намереваются ввести против журналистки «России 1» Наили Аскер-заде, ведущего на телеканале «Звезда» Алексея Гудошникова, главреда агентства Regnum Модеста Колерова, журналиста и депутата Мосгордумы Романа Бабаяна, а также политолога и бывшего главреда телеканала «Царьград» Александра Дугина.

Какие именно санкции будут введены против этих людей, украинское ведомство не уточнило. Список одобрили в правительстве Украины и отправили на согласование Совету национальной безопасности и президенту Владимиру Зеленскому.

Некоторых из санкционного списка — Михалкова и Газманова — ранее заочно арестовали на Украине.